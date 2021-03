Unsichere Planung bei Impfterminen in NÖ

Wie berichtet sollten ab Mittwoch eigentlich 80.000 Impftermine für Personen über 72 Jahren in NÖ vergeben werden - doch durch die aktuellen Entwicklungen rund um den Impfstoff von Astra Zeneca musste Notruf NÖ diesen Plan wieder zurückziehen. "Aus jetziger Sicht werden diese Termine morgen nicht freigegeben, derzeit ist aber alles im Fluss", sagt Stefan Spielbichler, Sprecher von Notruf NÖ, am Dienstagvormittag.

Würde das Verimpfen des Vakzins von Astra Zeneca doch noch gestoppt werden - obwohl das Nationale Impfgremium am Montagabend nach Beratungen entschieden hatte, die Impfungen vorerst weiterhin zu empfehlen - bräuchte man die vorhandenen Dosen der Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer in NÖ, um die Menschen zu impfen, die bereits einen Termin haben. Die vergebenen Termine für die Erstimpfung reichen laut Notruf NÖ bis in den April hinein.

Anmeldung für Hochrisikogruppe

Eine weitere Änderung gab es auch für die Hochrisikogruppe: Notruf NÖ hat entschieden, die Anmeldung weiterhin offen zu halten. "Da jetzt auch Befunde, Entlassungsbriefe oder Ambulanzkarten als Nachweis gültig sind, haben sich gestern noch einige angemeldet", erklärt Spielbichler. Diese, oder ein Covid-19-Risikoattest vom Hausarzt müssen direkt zum Termin mitgebracht werden, bei der Anmeldung über das Onlineportal www.impfung.at braucht man sie nicht.