Live: Kanzler Kurz und Amtskollegen Borissov, Babis und Janša zu Impfstoff in EU

"Es geht nicht um Schuldzuweisungen", sagt Kurz. "Es geht um ein Problem, das gelöst werden sollte." Es sei bewusst auf die Symbolik geachtet worden, so Kurz. Deshalb der konzertierter Impfstart am 27. Dezember 2020.

Auch Charles Michel habe beteuert, dass jedes Land pro Kopf zur selben Zeit die Impfstoffe bekommen soll. "Das Bild stellt sich anders dar", sagt Kurz und hält dabei eine Tabelle in die Höhe, die zeigt, dass Österreich auf dem 12. Platz und damit im Mittelfeld liegt.

In Malta wurden 27 Impfungen durchgeführt, in anderen indes nur fünf. Diese ungleiche Verteilung und damit einhergehend die Durchimpfung führe zu Spannungen innerhalb der EU, so der Bundeskanzler. Erneut erklärt Kurz, dass das Steering Board dafür verantwortlich sei. Mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsidenten Charles Michel sei man übereingekommen, dass es "Reparaturmechanismus" eingeführt werden soll.