Wieviel mehr Impfstoff-Dosen Österreich bestellen hätte können

Österreich habe - so wie alle EU-Mitgliedstaaten - so bald wie nur irgendwie möglich, im August/September 2020, mit der gemeinsamen Impfstoffbeschaffung begonnen. Die ersten Verträge über die Lieferungen der Impfstoffe in die Mitgliedstaaten seien im Herbst geschlossen worden, als es noch kein Wissen, sondern nur Spekulationen über Genehmigung, Genehmigungszeitpunkte, Produktionsmengen und Wirksamkeit einzelner Impfstoffe gegeben habe. Entsprechend habe es von allen Mitgliedstaaten unterschiedliche Zusammenstellungen des Risikoportfolios gegeben - Österreich liegt hier im Durchschnitt der EU.

Außerdem heißt es aus dem Ressort von Rudolf Anschober: Österreich habe derzeit rund 31 Millionen Impfdosen bestellt. Folglich sei die Vollimmunisierung für jeden Menschen, der in Österreich lebt, um das 2,85-fache gesichert. Damit würde auch die Vorgabe der Bundesregierung erfüllt, dass jede und jeder in Österreich geimpft werden könne. Österreich habe sich auch ausreichend Booster-Impfungen (angepasst an Mutationen) für Ende 2021 bzw. 2022 gesichert. Und wir hätten für das zweite Quartal, also von April bis Juni, voraussichtlich 5,9 Millionen Dosen Impfstoff im Land: "Diesen müssen wir jetzt rasch und nach Erlass verimpfen!"