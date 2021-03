Der Impf-Koordinator geht, aber die Probleme bleiben

In der nächsten Woche muss außerdem entschieden werden, wie es bezüglich weiterer Öffnungsschritte aussieht. Am Montag fanden dazu Gespräche mit Ländern, Experten und Opposition statt.

Will man die Infektionszahlen senken, sind zumindest regional verschärfte Maßnahmen notwendig. Dagegen sträuben sich allerdings die Länderchefs. Mit ihnen will die Regierung noch diese Woche Einzelgespräche führen, um „maßgeschneiderte Lösungen für betroffene Regionen zu finden“.

Vorarlberg hat am Montag bereits teilweise geöffnet, in Tirol soll der Status quo beibehalten werden, in Salzburg und den östlichen Bundesländern hingegen müssen Gegenmaßnahmen zur Infektionsausbreitung überlegt werden.

In einigen Regionen ist schon jetzt die Grenze der Spitalskapazitäten erreicht, Intensivmediziner schlagen Alarm. Obwohl die Kurve der Neuinfektionen noch linear und nicht exponentiell anwachse, steige die Gefahr, „gegen die Wand zu fahren“, soll Anschober in den Gesprächsrunden am Montag gesagt haben. Die Opposition zeigte sich pessimistisch, was Öffnungsschritte angeht. Bei täglich 3.000 Neuinfektionen mit steigender Tendenz gebe es keinen Spielraum für weitere Lockerungen, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Während sie vor einer dritten Welle warnt, die „auf leisen Sohlen“ daherkomme, ist für FPÖ-Chef Norbert Hofer schon ein vierter Lockdown Mitte April in Sicht.