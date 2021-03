Drosten warnt nach Aussetzen von Astra Zeneca: Für Jahrgänge ab 50 wird es "brenzlig"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Donnerstag zu Gesprächen nach Berlin. Mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie mit CDU-Chef Armin Laschet will Kurz über die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die volle Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa reden. Am Donnerstagabend hält der Bundeskanzler dann eine Rede bei einer Ehrung für die BioNTech-Gründer.

Ein Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei aus terminlichen Gründen diesmal nicht möglich, unter anderem wegen der Teilnahme Merkels an Vorbereitungssitzungen für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in Deutschland, hieß es aus dem Bundeskanzleramt in Wien gegenüber der APA. Beide Regierungschefs seien aber ohnehin in einem regelmäßigen und guten Austausch. Kommende Woche treffen sich Kurz und Merkel dann beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 25. und 26. März in Brüssel.

Beim EU-Gipfel dürfte neben der Frage der Impfstoffverteilung auch die Einführung eines "Grünen Passes", der Angaben über Testungen und Genesungen enthalten soll, diskutiert werden. Zuvor hatte die EU-Kommission angekündigt heute Mittwoch einen diesbezüglichen Vorschlag präsentieren zu wollen. Die Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit in Europa sei auch das wichtigste Thema seiner politischen Gespräche in Berlin, betonte Kurz im Vorfeld der Reise. Das Ziel sei es, dass deutsche Touristen ihren Urlaub wieder in Österreich verbringen könnten. Der europäische "Grüne Pass" für Getestete, Genesene und Geimpfte werde dazu einen wichtigen Beitrag leisten, so Kurz. "Mit der Impfung werden wir im Sommer zur Normalität zurückkehren", zeigte sich der Kanzler zuversichtlich.

Thema der Gespräche dürften auch die deutschen Einreiseregeln sein. So wird ganz Österreich seit 1. November 2020 von Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Einreisende aus Österreich müssen somit zehn Tage in Quarantäne bzw. können sie diese frühestens nach fünf Tagen durch den Vorweis eines negativen PCR-Tests beenden. Tirol wird von Berlin seit gut einem Monat als Virusvariantengebiet eingestuft, vorerst befristet bis heute Mittwoch. Damit einher gehen schärfere Einreisebestimmungen, die auch für die Durchreise gelten.