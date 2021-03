Erste Stornos von Impfterminen mit Astra Zeneca

Und nach der Absage?

Das klappt auch in Wien nicht: Die vereinbarte Injektion mit Astra Zeneca absagen und auf Impfstoff eines anderen Herstellers zu spekulieren, sei nicht ratsam, mahnt ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker (SPÖ). Es sei nämlich nicht unwahrscheinlich, dass man auch bei einer späteren Impfung wieder ein Vakzin von Astra Zeneca bekommt.

Derzeit würden aber sieben bis acht Prozent der Termine in den Wiener Impfzentren storniert oder nicht wahrgenommen werden, das waren in der Vorwoche rund 890 Personen. Die überzähligen Dosen würden dann an Personen auf der Warteliste verimpft, die kurzfristig kontaktiert werden. Dass Impfstoff weggeworfen werden müsste, komme wenn überhaupt nur im Ausmaß einzelner Dosen vor, beteuert der Sprecher. „Wir rufen so lange Menschen auf den Wartelisten an, bis alles verbraucht ist.“

Medienberichte, wonach überzählige Dosen an unangemeldete Personen gehen, die abends spontan zu den Impfstraßen kommen, kann er nicht bestätigen. „Ohne Registrierung kommt man zu keiner Impfung.“ Müsste die Bundeshauptstadt nun aber doch die Impfung mit Astra Zeneca stoppen, wäre ein großer Personenkreis betroffen: Lehrer, Feuerwehrleute und Polizisten, nichtmedizinisches Gesundheitspersonal und Risikopatienten in Spitalbehandlung, etwa Dialyse-Patienten. Der Tempoverlust wäre enorm: „Die Impfleistung würde wieder auf jene vom Jänner – 7.000 Personen pro Woche – zurückfallen“, rechnet Hackers Sprecher vor.

Stornierungsgrund muss nicht genannt werden

In Salzburg und Tirol berichten die Impfkoordinatoren nur von „vereinzelten Absagen“, doch mehr aufgrund von Krankheit oder Terminkollisionen, wie es am Dienstag hieß. Klar ist aber auch dort, verschwendet wird nichts: „Wenn jemand den Impfstoff nicht verabreicht haben will, werden über Ersatzlisten kurzfristig neue Personen gefunden“, versichert ein Sprecher der Salzburger Landesregierung. Aus Oberösterreich heißt es, es sei sei „vereinzelt zu Stornierungen“, aber: „Da die Stornierung digital vorgenommen werden – ohne Angaben von Gründen – haben wir keine Kenntnis über die Beweggründe.“

In Kärnten wurden am vergangenen Wochenende 3.500 Dosen verimpft, zum Zug kamen Lehrer. Laut Gerd Kurath vom Landespressedienst sei keine einzige Dose übrig geblieben. Er räumt ein, dass es zwar in einzelnen Fällen Ablehnungen gegeben habe, aber „die Massen sind es nicht“.

In einem Bundesland stellt sich die Frage dagegen gar nicht: Das Burgenland hat nämlich derzeit kein Serum vom Astra Zeneca mehr auf Lager. Dort werden in den kommenden zwei Wochen nur noch Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht: Sämtliches noch vorrätiges Astra Zeneca-Serum ging am Wochenende an Pädagogen.