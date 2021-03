Astra Zeneca: Warum so viele die Impfung stoppen

Die Schlagzeilen rund um Astra Zeneca flachen einfach nicht ab. Am gestrigen Montag-Nachmittag stoppten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien quasi im Minutentakt die Impfung mit Astra Zeneca. Der Grund: neue Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Das Nationale Impfgremium in Österreich entschied sich jedoch dafür, den Impfstoff weiter einzusetzen. In der heutigen KURIER Daily Podcast Folge spricht Moderatorin Caroline Bartos mit dem Präsident der Gesellschaft für Internistische Angiologie Thomas Gary darüber, wie es zu diesen Thrombosefällen kommen konnte, wie häufig diese auftreten und auf welche Symptome ihr achten solltet.

Außerdem: Was passiert mit den nicht verimpften Dosen, warum auch das Burgenland AstraZeneca vorerst nicht einsetzt und ob eine Busfahrt von Tirol nach Wien wirklich Schuld am Corona-Cluster hat.

Hören sie gleich rein: