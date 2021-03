Fast alle allergischen Covid-Impfreaktionen treffen Frauen

Kritik an Zulassungsstudien

Die Zulassungsstudien der Corona-Impfstoffe schließen zwar Frauen und Männer in gleichem Maß mit ein – was in der Forschung die längste Zeit nicht so war – „aber die Nebenwirkungen wurden nicht ausreichend nach den Geschlechtern getrennt untersucht“, kritisiert die Immunologin Sabra Klein von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in der New York Times. Und dabei könnte eine genauere Auswertung sogar Vorteile bringen: „Es wurde auch nicht getestet, ob eine niedrigere Impfdosis für Frauen ebenso wirksam sein, aber weniger Nebenwirkungen bedeuten könnte“, so Klein.