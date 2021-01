Kinderwunsch und Corona-Impfung: Was Frauen jetzt beachten müssen

"Wir haben keine speziellen Informationen während der Stillzeit, aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es zur Aufnahme von Boten-RNA in Muttermilch kommt", betont Wiedermann-Schmidt. Deshalb sei man dafür, dass stillende Mütter sich impfen lassen. "Es gibt keinen Hinweis, dass eine schädigende Wirkung vorhanden ist."

Was genau in den Empfehlungen steht

In den auf der Homepage des Sozialministeriums veröffentlichten "Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums" (als PDF zu finden unter den Fachinformationen) zu den Covid-19-Impfungen gibt es einen Punkt zum Thema "Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit".

Darin heißt es, "tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Wirkungen in Bezug auf die Reproduktion schließen. mRNA-Impfstoffe verändern nicht das Erbgut und haben keine Auswirkung auf die Fertilität."

Zum Thema Schwangerschaft hält das Impfgremium fest: "Die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen in der Schwangerschaft sollte in Betracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt." Ein routinemäßiger Schwangerschaftstest vor einer Impfung sei nicht notwendig.

Und zum Thema Stillzeit wird in den Empfehlungen explizit festgehalten, "es ist nicht zu erwarten, dass der Impfstoff oder Bestandteile desselben in die Muttermilch übertreten und sich daraus irgendein theoretisches Risiko ableiten ließe." Im zeitlichen Kontext mit der Impfung sollte daher nicht abgestillt werden.

Bei der Pressekonferenz wurde auch appelliert, angesichts der jetzt dominierenden Diskussion um Covid-19 auf die anderen Impfungen nicht zu verzichten. "Gerade in der Zeit wo es sehr viele Lockdowns gegeben hat, haben wir gesehen, dass man auf die anderen Impfungen vergessen und hintenangestellt hat", sagt Wiedermann-Schmidt. Die WHO habe bereits gewarnt, dass man auf die anderen Impfungen vergessen habe. So habe sich gezeigt, dass die Kinderimpfungen total zurückgegangen sind: "Es ist aber genauso wichtig, die Sechsfach-Impfung oder die Masern-Mumps-Röteln-Impfung zeitgerecht durchzuführen." Wenn nach den den Öffnungen Impflücken entstanden seien "bei Groß und Klein, wird es eine Revanche der Erreger geben."