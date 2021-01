Corona-Faktencheck: Was zu Masken, Tests und Impfungen erwiesen ist

Erkranken Grippe-Patienten nicht auch schwer?

„Ja, aber weniger Menschen, und die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation ist kürzer“, sagt Hasibeder. „Bei der Schweinegrippe-Pandemie 2009/2010 habe ich vier Intensivpatienten betreut, im Frühjahr 2020 hatten wir in kürzester Zeit eine ganze Intensivstation mit zehn Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Das hatte ich noch nie zuvor gesehen.“

Gab es nicht auch in früheren Grippewellen eine hohe „Übersterblichkeit“?

„Im Jahr 2020 starben in Summe bis inklusive der 51. Kalenderwoche bereits 87.333 Personen. Das waren 10,1 % mehr als im Fünfjahresdurchschnitt“, heißt es bei der Statistik Austria – das ist eine rein quantitative Erhebung. So gab es z. B. in der Steiermark während des Lockdowns im Frühjahr auch mehr tödliche Herzinfarkte, weil Patienten aus Angst vor Ansteckung nicht die Rettung riefen. „In normalen Grippewellen sind es 1300 bis 1400, in starken 4000 zusätzliche Todesfälle pro Saison“, sagt die Virologin Monika Redlberger-Fritz, MedUni Wien. Die meisten Todesfälle gab es bisher in Kalenderwoche 49 mit 2540 Toten (58,5 % höhere Sterblichkeit als im Schnitt der entsprechenden Woche der Jahre 2015 bis 2019). „Annähernd so viele Sterbefälle gab es zuletzt in der Woche vom 20. bis 26. Februar 1978 mit 2516 Verstorbenen. Damals waren allerdings auch sehr geburtenstarke Jahrgänge im typischen Sterbealter. In den vergangenen fünf Jahren gab es nur zwischen 9. und 15. 1. 2017 vergleichbar hohe Sterbezahlen (2340).

Sind nicht bereits sehr viele Menschen wieder gesund nach einer Infektion?

Offiziell gelten bereits 350.000 Menschen als genesen. Dabei handelt es sich nur um die offiziell bestätigten Infektionen. Die tatsächliche Zahl ist deutlich höher.