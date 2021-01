Coronavirus: Wie gefährlich ist die britische Mutation?

Wie rasch breitet sich das Virus aus?

„Die ersten Nachweise wurden nun in Großbritannien retrospektiv mit September datiert. Seither steigt die Häufigkeit sukzessive an.“ Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich auch in anderen Ländern ausbreitet. „Das Ausmaß hängt davon ab, wie hoch jeweils das Infektionsgeschehen ist oder in welcher Phase eines Lockdowns sich das Land gerade befindet“, sagt Aberle.

Haben Infizierte mehr Viren in sich, weil Variante B.1.1.7 besser an Zellen bindet?

„Erste Daten deuten darauf hin, dass die neue Variante zu einer größeren Anzahl an Viren führt“, erklärt Virusimmunologe Andreas Bergthaler (siehe u.). Das könnte eine mögliche Erklärung für die festgestellte erhöhte Infektiosität der neuen Variante liefern.

Benötigen wir jetzt härtere Maßnahmen?

„Es handelt sich ja nach wie vor um SARS-CoV-2. Also sind alle Maßnahmen, die bisher empfohlen wurden, grundsätzlich auch weiterhin wirksam. Ich persönlich halte es momentan für besonders wichtig, zu kommunizieren, dass die Lage sehr ernst ist“, sagt Bergthaler. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei und auch die Impfung wird das nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Wichtig ist also, dafür zu sorgen, dass die bestehenden und etwaigen zusätzlichen Maßnahmen wirklich konsequent eingehalten werden, was momentan wohl nicht immer der Fall ist.“ – „Wir sollten zuerst einmal wieder mehr auf all das achten und das umsetzen, was schon bisher gegolten hat und wo ein wenig ein Schlendrian hineingekommen ist“, sagt auch die Hygienikerin Miranda Suchomel von der MedUni Wien: „Abstand halten, Maske tragen und regelmäßig Händewaschen. Letzteres ist ja komplett in Vergessenheit geraten.“ Ähnlich Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, MedUni Wien: „Man muss den Leuten jetzt sagen: Reißt euch zusammen, haltet euch an alle Maßnahmen.“