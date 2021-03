Internationale Thrombose-Gesellschaft empfiehlt Astra Zeneca weiterhin

Die kleine Zahl an thrombotischen Vorfällen im Verhältnis zu den Millionen verimpften Dosen stelle keinen direkten Zusammenhang zur Impfung dar. "Thrombosen sind in der Allgemeinbevölkerung üblich und wurden bisher nicht mit Impfungen in Verbindung gebracht", heißt es. Klinische Tests der Covid-19-Impfstoffe hätten ebenfalls kein erhöhtes Risiko für Thrombosen gezeigt.

Sogar für Patienten, die anfällig für Blutgerinnsel seien oder blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen, würden die positiven Effekte der Corona-Impfung "bei Weitem" überwiegen, so die ISTH. Man könnte jedoch in Betracht ziehen, vor Einnahme des gerinnungshemmenden Medikaments zu impfen und nicht unmittelbar danach.