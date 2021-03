ORF-Talk zum Impf-Zwist: "Na ja, das sind Beamte"

Reiterer erinnerte noch einmal auf den markigen Auftritt des Politologen Peter Filzmaier in der „ZiB 2“ davor. Filzmaier sagte, die Grünen seien nun in der Lage, so zu tun müssen, als ob es keine Kriegserklärung gegeben habe.

„Wir haben jetzt ganz andere Aufgaben“, sagt Schallmeiner, nämlich die nun deutlich steigende Zahl an Impfdosen „in die Oberarme der Menschen in Österreich zu bekommen.“

Die Rollen der Rendi-Wagner

Für Rendi-Wagner ist es nicht vorstellbar, dass die Regierungsspitze nicht eingebunden war, die SPÖ-Chefin spricht nun kurz als ehemalige Spitzenbeamtin dieses Hauses. Als Oppositionspolitikerin kritisiert sie die Schuldzuweisung an EU und Gesundheitsministerium: „Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich an irgendwem abzuputzen, … und schon gar nicht an Beamtinnen und Beamten.“

Sie wünsche sich eine „nationale Kraftanstrengung“, mehr Impfstoffe zu bekommen und diese dann auch schnell zu verimpfen. Jetzt spricht sie als Expertin.

Und abschließend noch als Tochter: Ihre Mutter „lechzt“ seit drei Monaten nach einem Impftermin, „weil sie Angst hat vor der Erkrankung. Ihr ist völlig wurscht, wer jetzt schuld ist, welcher Beamte und welche Beamtin wo was unterschrieben hat.“

"So was tut man einfach nicht"

Belakowitsch erinnert daran, dass Sebastian Kurz zu Jahresbeginn die Impfungen zur Chefsache erklärt habe, „jeder der weiß wie der Bundeskanzler in seiner Persönlichkeitsstruktur gestrickt ist, weiß natürlich, dass alles über den Schreibtisch des Bundeskanzlers kommt.“

Die FPÖ-Abgeordnete findet es "auch menschlich ganz fürchterlich, wenn die stv. Generalsekretärin der ÖVP (Gaby Schwarz, Anm.) den Minister Anschober quasi ans Krankenbett ausrichtet, was er jetzt zu tun hätte“ Das sage sie ungeachtet der Politik Anschobers, sie sei eine seiner lautesten Kritiker.

Am Sonntag gab sich Belakowitsch aber vergleichsweise leise: „So was tut man einfach nicht“, sagt sie mit Bedenken tragender Miene. In der Sache formulierte sie aber hart: Nur weil nicht alles so funktioniert, wie man sich das vorstelle, sage man: „Jetzt muss ein Schuldiger her". "Zuerst war es die EU", fährt Belakowitsch fort, "nachdem die gekontert haben: 'Das stimmt so nicht', muss es jetzt halt der Koalitionspartner sein, weil der Bundeskanzler muss immer der Saubermann bleiben. Und diese Art finde ich so schlimm.“

Bezugnehmend auf den Titel der Sendung „Was blieb vom Schulterschluss?“ sagte sie noch: „Gar nichts, weil es offenbar eine Partei im Land gibt, die nichts hält von einem Schulterschluss und von einer Zusammenarbeit.“

Damit meint Belakowitsch natürlich nicht ihre Partei, die als einzige auf die Corona-Proteste aufgesprungen ist, sondern „die Kanzlerpartei“.