Abstand halten und Knoblauch pflanzen: Der längste Fernsehtag

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Auch im Fernsehen ist derzeit nichts so wie zuvor.

Stundenlange Sondersendungen. Das kennt man nicht erst seit Ibiza. Aber eine Nationalratssitzung am Sonntag um 9 Uhr und das mit durchschnittlich rund 500.000 Zusehern vor den Fernsehgeräten, das ist wohl einmalig in der österreichischen Fernsehgeschichte.

Die dort vom Bundeskanzler verkündeten und danach einstimmig beschlossenen drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus dominierten dann die Diskussionen an diesem „längsten Tag“.

Vielen wurde vielleicht erst jetzt richtig bewusst, was auf Österreich, auf Europa und auf die Welt in den nächsten Wochen zukommt. Dass am Montag, nicht so wie sonst, das Alltagsleben nicht wieder seinen gewohnten Gang nehmen wird.

Abstand

Das Fernsehen transportierte, was jetzt wichtig ist. Sei es, durch eindringliche Reden der Politiker, sei es, mit der Desinfektionslösung am Rednerpult, das Fernsehen zeigte auch eine veränderte Sitzordnung im Nationalrat. Zwischen den Abgeordneten jeweils ein freier Platz, viele die sonst unten sitzen, nahmen auf der Galerie Platz.

Es gilt jetzt Abstand zu halten, um sich selbst und andere vor dem unsichtbaren Virus zu schützen.