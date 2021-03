Italien sperrt wieder zu - dritter Lockdown wegen Coronavirus

"Das ist die Zeit der Wende. Die Italiener müssen Verantwortungsbewusstsein beweisen, ansonsten werden wir alles verlieren", sagte der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Figliuolo in einem TV-Interview am Sonntagabend. Der General fordert Disziplin von allen, anders werde man die Pandemie nicht in den Griff bekommen.

Die Italiener nutzten derweil noch das letzte Wochenende vor Beginn des Lockdowns in mehreren Regionen, um in Parks und am Strand spazieren zu gehen und Zeit in Freien zu genießen. Viele speisten zu Mittag in Restaurants, bevor ab Montag wieder zuhause gekocht werden muss. Lokale und Geschäfte sind ja ab Montag zu.