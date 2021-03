Drosten nach Aussetzen von Astra Zeneca in Deutschland: Für Jahrgänge ab 50 wird es "brenzlig"

In Deutschland hatte das für die Impfstoff-Sicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut eine Aussetzung der Impfungen mit Astra Zeneca empfohlen. Seit Montag wird die Vakzine in dem Land vorerst nicht mehr verimpft. Kurz darauf setzten auch Frankreich, Italien und Spanien die Impfungen aus. Andere EU-Länder wie Norwegen oder Dänemark hatten den Impfstoff schon vor Deutschland nicht mehr verwendet.

Nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium wurden in Deutschland bis Dienstagabend insgesamt acht Fälle mit Thrombosen in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet.