Impfstoff-Experte Krammer zu Astra Zeneca: "Österreichs Weg ist gut"

Während ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca und seltenen Hirnvenenthrombosen untersucht wird, haben einige Länder in Europa entschieden, den Impfstoff vorerst nicht mehr einzusezten. Nicht so Österreich.

Florian Krammer, Impfstoffforscher am Mount-Sinai-Spital in New York, hält das Vorgehen Österreichs für einen "ganz guten Weg". Natürlich müsse untersucht und transparent gemacht werden, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Hirnvenenthrombosen gibt. Allerdings sei es möglich, "weiterzuimpfen, gleichzeitig vorsichtig zu sein und zu untersuchen", erklärte Krammer im Interview mit der ZIB2. Nicht zuletzt seien ja auch Menschen, die nicht geimpft werden, einem Risko ausgesetzt - dem, an Corona zu erkranken.