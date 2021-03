Corona-Impfung mit Astra Zeneca in Deutschland und Frankreich ausgesetzt

Experten gaben Entwarnung

Bisher erklärten Experten in Österreich, dass die Daten nicht auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod der nö. Krankenpflegerin, die mit Astra Zeneca geimpft wurde, und dem Impfstoff hindeuten. Das betonte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) in seinem jüngsten Bericht und auch Herwig Kollaritsch aus dem nationalen Impfgremiumin der Vorwoche im KURIER-Gespräch. Zwei weitere mit Astra Zeneca geimpfte Pflegerinnen mussten wegen einer Lungenembolie im Krankenhaus behandelt werden. Eine 60-jährige Frau soll in Vorarlberg vier Tage nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten haben.

Nur zeitlicher Zusammenhang

Prinzipiell gilt: „Nicht jedes Krankheitszeichen, das im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftritt, ist auch auf die Impfung zurückzuführen. Wenn Impfstoffe an viele Personen verabreicht werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Beschwerden auftreten, die nicht durch die Impfung, sondern durch andere Ursachen, wie eine zeitgleich oder kurz danach aufgetretene andere Erkrankung, ausgelöst wurden“, erklärt das BASG im Bericht.

"Kein Anlass zur Sorge"

Ein Vergleich der 130.000 mit Astra Zeneca Geimpften mit Nicht-Geimpften gibt keinen Anlass zur Sorge: „Wenn man 130.000 Leute, die noch nicht geimpft sind, in Österreich für zwei Wochen beobachtet, sind in dieser Gruppe etwa drei thrombo-embolische Ereignisse zu erwarten“, so Kollaritsch. „Es gibt also keine besondere Häufung.“ Nun müsse man die Beobachtungen aus Österreich im Detail mit Meldungen aus anderen Ländern vergleichen. Das sollte aber relativ schnell gehen. Weil alle Covid-Impfstoffe derzeit nur bedingt zugelassen sind, werden nämlich alle Daten rund um die Impfungen von der EU gesammelt. Und die Arzneimittelbehörde der EU (EMA) hat am Mittwoch bekannt gegeben, es gebe bisher keine Hinweise, dass ein Todes- oder Krankheitsfall in Österreich auf Impfungen mit dem Vakzin von Astra Zeneca zurückzuführen wäre.