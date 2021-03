Corona-Pandemie: Brauchen wir eine Impfpflicht?

PRO

Die Impfung ist unser Weg da raus. Zumindest dieser eine Punkt dürfte unstrittig sein. Bei einer Herdenimmunität, die sich bei rund 70 Prozent Durchimpfungsrate einstellen soll, sind dann auch alle jene geschützt,

die nicht in den Genuss der Impfung kommen können: Schwangere, Kinder unter 18, schwere Allergiker. In diesem Sinne ist die Impfung sowohl Gebot der Vernunft als auch der Solidarität. Nur was, wenn das nicht reicht? Wenn das bessere Argument nicht die schlimmere Befürchtung der Impfskeptiker aussticht? Wenn kleine Nebenwirkungen gegen die verheerenden Schäden der Pandemie aufgerechnet werden?