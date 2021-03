Streit um Impfstoffe: KURIER erhielt Einblick in den Pfizer-Vertrag

Kanzler Kurz missfällt, dass ein Ungleichgewicht entstanden sei – und er ist damit nicht alleine: Österreich, Bulgarien, Lettland, Slowenien, Tschechien und Kroatien haben sich in einem gemeinsamen Brief beschwert.

EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte daraufhin, dass Gespräche zur Impfdosen-Verteilung auf die Tagesordnung des regulären EU-Gipfels am 25. und 26. März gesetzt werden.

Auch Rest-Kontingente nach Quote

Die Lösung könnte dem Vernehmen nach sein, dass auch die übrig gebliebenen Kontingente nach der Quote verteilt werden – und nicht an jene Länder, die am „Basar“ besser verhandelt haben.

EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans räumte im Tagesspiegel am Sonntag Fehler ein – in Brüssel und bei den Mitgliedsstaaten. Am Ende der Pandemie könne man Bilanz ziehen, „was wir falsch und was wir richtig gemacht haben“, so Timmermans. Vorerst gehe es darum, „dass ganz Europa Impfstoff bekommt“.

Die Kommission stellte bereits in Aussicht, dass man zur strikten Quote zurückkehren könne, falls die Staaten das wollen.