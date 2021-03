Impf-Streit: ÖVP erhöht Druck auf Anschober und will Beamtenfehler belegen

Verfehlungen sieht die ÖVP aber sehr wohl – und will diese auch belegen können, wie zu hören ist. Obwohl Österreich bei der Impfstoff-Belieferung noch keinen Nachteil erlitten haben dürfte, lastet die Kanzlerpartei Stilling und Auer an, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft worden sei. So würde Österreich nach seinem Bevölkerungsanteil zwei Prozent des von der EU besorgten Kontingents zustehen. Vom Biontech/Pfizer-Impfstoff sicherte man sich allerdings nur 1,5 Prozent.

"Aussitzen" keine Option

Am Geld scheitert es jedenfalls nicht, stellt das ÖVP-geführte Finanzministerium am Sonntag klar: Für die Beschaffung von Impfstoffen wurden 2020 und 2021 in Summe 300 Millionen Euro reserviert. Davon habe das Gesundheitsministerium erst 53 Millionen Euro abgerufen.

Die ÖVP will an dem Thema dranbleiben – dass die Grünen die Debatte „aussitzen“, sei keine Option, heißt es. Gefordert wird die Herausgabe aller Verträge, zunächst will man dem Gesundheitsminister aber Gelegenheit geben, der Sache in seinem Haus selbst nachzugehen, wenn er aus dem Krankenstand zurück ist.

Über den Verdacht, dass von Beamtenseite Verfehlungen passiert seien, habe man Anschober bereits vor einer Woche informiert. Zu einer Klärung sei es aber nicht mehr gekommen, weil Anschober krank wurde.