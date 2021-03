Impf-Streit: Jetzt geht es um Anschobers Spitzenbeamte

EU spricht von "transparentem Prozess"

Die EU-Kommission in Brüssel führte am Samtag abermals in einem Statement aus: "Die Verteilung der Impfdosen ist einem transparenten Prozess gefolgt." Dieser sah eine Verteilung entsprechend der Bevölkerungsgröße eines Mitgliedstaates vor.

Allerdings hatten sich die Staaten mehr Flexibilität gewünscht. Und so einigten sie sich auf die Möglichkeit, von einzelnen Impfstoffen weniger zu bestellen, als ihnen aufgrund der Bevölkerungsgröße zugestanden wäre. Einige Mitgliedsländer, so hieß es aus Kommissionskreisen weiter, "haben von dieser Option Gebrauch gemacht".

Geeinigt hat man sich dabei: Sollte ein Staat die ihm zustehende Dosis nicht voll ausschöpfen, werden die Dosen unter den anderen, interessierten Staaten verteilt.

"Sollten die Staaten nun wieder von diesem System abkehren wollen", so die EU-Kommission, "liegt es an den Staaten darüber einig zu werden, wieder zu der auf den Bevölkerungsanteil bezogene Verteilung zurückzukehren."