Corona-Impfung: Bisher eine Million Dosen in Österreich verimpft

Die Zahl der Covid-19-Impfungen in Österreich wird im Laufe des Wochenendes eine Million übersprungen haben, berichtete das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung. "Gestern erreichten wir einen Tagesrekord von fast 50.000 Impfungen, mittlerweile wurden bereits eine Million Impfungen durchgeführt", hieß es aus dem Ressort. Die Zahl der täglichen Impfungen steige wie geplant konsequent an.

Die Zahl von 500.000 Corona-Impfungen wurde in Österreich vor drei Wochen überschritten. Die Lieferung würden jetzt auch stark steigen: Im März werden es insgesamt über 1,1 Mio. Dosen sein, im 2. Quartal etwa 6,9 Mio. Dosen und im 3. Quartal voraussichtlich über zwölf Mio. Dosen. In Summe würden bis inklusive 3. Quartal über 20 Millionen Impfdosen in Österreich angekommen sein, ein Mehrfaches als benötigt wird, berichtete das Ressort.

Es sei entscheidend, den Impfplan mit einer umfassenden Priorisierung der Gruppen mit erhöhtem Risiko konsequent umzusetzen, was durch das Fallen der Altersschranke beim Vakzin von AstraZeneca besser möglich. Für den Montag wurde hierfür ein Erlass an die Länder angekündigt, diese Priorisierung von alten Menschen und Hochrisikogruppen beim Impfablauf vollinhaltlich konsequent umzusetzen.