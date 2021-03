Warum aber verhängt man dann nicht gleich einen weiteren Lockdown - zumindest dort, wo die Intensivstationen bereits ausgelastet sind?

Er sei als Gesundheitsminister oft "allein auf weiter Flur", erklärte Anschober. "Ich dränge, ich drücke ,ich fordere, ich tue alles was in meiner Kraft steht aber ich brauche Entscheidungen, die breit getragen werden, von der Bundesregierung aber auch von den Ländern", rechtfertigte er. "Seien Sie unbesorgt - ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, damit die richtigen Maßnahmen kommen."

Dass die Osterferien nicht verlängert werden, erklärte der Gesundheitsminister damit, dass man die Kinder - wenn sie in der Schule sind - zumindest testen könne. Es sei aber "nicht vom Tisch, dass es zu Maßnahmen kommt."

Schon morgen starten Gespräche darüber, wie es in den besonders betroffenen Ost-Region Österreichs weitergehen soll. Hier will die Bundesregierung in den nächsten Tagen über härtere Maßnahmen entscheiden.