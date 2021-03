Neue Daten: Astra Zeneca 100 Prozent effektiv gegen schwere Verläufe

Eine umfangreiche Phase III Studie über Astra Zeneca stellt dem Impfstoff ein sehr gutes Zeugnis aus. Über 32.000 Freiwillige über alle Altersgruppen hinweg aus den USA, Chile und Peru erhielten dabei zwei Dosen des Astra Zeneca-Vakzins oder ein Placebo-Mittel - mit einem Abstand von vier Wochen. Diese Daten ergänzen bereits bestehende "Real-World-Daten" aus England und Studiendaten aus Brasilien und Südafrika.

Daten aus diesem neuen Test zeigen: der Impfstoff schützt zu 100 Prozent vor schweren Verläufen und zu 79 Prozent vor einer symptomatischen Erkrankung. In der Studie wurden außerdem keine Sicherheitsbedenken berichtet.

Kein gesteigertes Thrombose-Risiko festgestellt

Der Guardian berichtet auch, dass in der US-Studie auch spezifisch das Risiko für Blutgerinnsel und Hirnvenenthrombosen untersucht wurde - nachdem es in der EU Aufregung um 18 berichtete Fälle unter Geimpften gab. Das prüfende Komitee berichtete, "unter den 21,583 Teilnehmenden, die mindestens eine Dosis des Impfstoffes erhalten haben, konnte kein gesteigertes Risiko für Thrombosen festgestellt werden. Bei der spezifischen Suche nach Hirnvenenthrombosen unter den Teilnehmenden konnten keine entsprechenden Vorkommnisse gefunden werden".

Die Entwicklerinnen und Entwickler werden mit diesen neuen Daten nun um eine Notfallzulassung in den USA ansuchen. Die New York Times berichtet jedoch, dass eine solche Zulassung aller Voraussicht nach keinen großen Unterschied in den USA machen würde. Denn der Impfstoff wäre dort dann wohl erst ab Mai verfügbar und zu diesem Zeitpunkt dürften wohl schon drei andere Impfstoff-Hersteller genug Dosen für alle erwachsenen US-Bürgerinnen und Bürger produziert haben.