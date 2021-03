Astra Zeneca: Ursache für seltene Hirnthrombosen geklärt?

Andreas Greinacher von der Unimedizin Greifswald habe Blutproben von Betroffenen untersucht und gemeinsam mit europäischen Wissenschaftlern und dem Paul-Ehrlich-Institut eine Therapie entwickelt. "Da diese Ergebnisse bereits, breit gestreut, an Kliniken übermittelt wurden, kann weiter mit Astra Zeneca geimpft werden. Auftretende Fälle können direkt therapiert werden", so die Aussendung.

Über eine ähnliche Vermutung hatten am Donnerstag bereits Forscher in Norwegen berichtet: Pal Andre Holme vom Universitätsklinikum Oslo hatte ebenfalls gesagt, er vermute, dass die Bildung der Gerinnsel über eine starke Immunantwort und dabei entstehende Antikörper, die an die Blutplättchen andocken und diese aktivieren, laufen könnte. Experten betonen, dass solche Ideen zum möglichen Ablauf bisher rein spekulativ sind.

Frauen unter 55 besonders betroffen

Insbesondere Frauen, die jünger als 55 Jahre sind, haben ein leicht erhöhtes Risiko für derartige Hirnvenenthrombosen. Unklar ist derzeite noch, ob andere Risikofaktoren für Thrombosen - z. B. die Verwendung hormoneller Verhütungsmittel oder hoher Nikotinkonsum - eine Rolle spielen. "Das bleibt spekulativ", heißt es in einem Statement des Münchner Infektiologen Clemens Wendtner gegenüber sciencemediacenter.de.

Auch Covid-19 erhöht generell das Thromboserisiko stark, bei stationären Patienten sind bis zu 16 Prozent der Patienten betroffen, bei intensivmedizinisch betreuten Patienten sind es bis zu 28 Prozent.