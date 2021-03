Biden jubelt über fast 100 Millionen Impfungen seit Amtsantritt

Seit dem Amtsantritt der neuen US-Regierung vor knapp zwei Monaten sind in den Vereinigten Staaten fast 100 Millionen Impfungen verabreicht worden. Bereits am Freitag werde diese Marke überschritten sein, kündgite US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus an. "Damit liegen wir Wochen vor dem Zeitplan", freute sich Biden. Die Leben von Millionen Menschen seien dank der Impfung - "einer Dosis Hoffnung" - zum Besseren gewandelt worden.

Biden hatte schon bei seiner Vereidigung am 20. Jänner versprochen, dass es in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen geben sollte. Das Ziel wird laut Biden nun bereits nach 58 Tagen erreicht.

Trendwende

Damit steigt die Hoffnung, dass nach dem langen Zögern von US-Präsident Donald Trump, jetzt tatsächlich die Trendumkehr in den USA geschafft wird. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Sinken. Am Mittwoch wurden 56 930 neue Fälle gemeldet, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Das sind rund 1.000 weniger als eine Woche zuvor. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Infektion ging demnach um etwa 400 auf 1.138 zurück.

Zum Vergleich: Am 2. Jänner waren es noch 300.416 neue Ansteckungen an einem einzigen Tag. Und am 12. Jänner wurden 4.470 Covid-Tote registriert.

Eine Wende zum Guten ist höchst an der Zeit. Die USA mit ihren 330 Millionen Einwohnern sind das Land der Welt mit den meisten Covid-Todesopfern - in relativen Zahlen gemessen. Von den knapp 30 Millionen Amerikanern, die sich bisher infiziert haben, sind bisher insgesamt rund 538.000 Menschen gestorben. Das sind mehr Todesopfer als die USA in den beiden Weltkriegen und im Vietnam-Krieg zusammen beklagt hat.