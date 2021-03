Corona: Österreich hortet Impfstoff für zehn Tage

In den Lagern des Pharma-Großhandels sind offenkundig mehr Impfdosen vorrätig, als dies objektiv nötig wäre. Zu diesem Schluss kommt Andreas Windischbauer, seines Zeichens Sprecher des Pharma-Großhandels.

"Wenn ich keinen einzigen Impfstoff bekomme und in dem Tempo weiterimpfe, dann hätten wir in zehn Tagen keinen Impfstoff mehr im Land. Das könnte man sicher noch ein wenig verbessern", sagt Windischbauer zum Ö1-Radio. Mit anderen Worten: Die Reserve in den Lagern des Großhandels ist größer als es der Experte für nötig erachtet - immerhin steigen die zu erwartenden Lieferungen in den nächsten Tagen und Wochen ohnehin kontinuierlich an. Der Lager-Stand ist grosso modo davon abhängig, wie viele Impfdosen die Bundesländer für das Verimpfen reservieren bzw. abrufen.