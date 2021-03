London prahlt mit besserem Vertrag mit Astra Zeneca

Für große Verärgerung hat erst am Mittwoch der Fund von 29 Millionen nicht an die europäischen Vertragspartner ausgelieferten Astra Zeneca-Impfdosen in Italien erregt. Das Unternehmen versuchte zu beruhigen: Es handle sich um verschiedene Kontingente des Impfstoffs, die auf die Freigabe durch die Qualitätskontrolle warteten. Davon seien 13 Millionen Dosen für arme Länder im Rahmen des Covax-Programms bestimmt. Sie seien außerhalb der EU hergestellt und in dem Agnani-Werk in Fläschen abgefüllt worden. Weitere 16 Millionen sollten davon ohnehin nach der Freigabe nach Europa gehen, ein großer Teil davon noch im März.

Exportkontrollen

Das Vertrauen der Europäer ist erschüttert, die Lieferverzögerungen nagen an den Nerven. In der EU gewinnt die Impfkampagne gegen das Coronavirus kaum an Fahrt. Wie es schneller gehen kann, darüber beraten die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bei ihrem Video-Gipfel . Schon am Mittwoch beschloss die Kommission eine deutliche Verschärfung der Exportkontrollen.