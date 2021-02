Vertragsklausel aufgetaucht: Hat Astra Zeneca die Briten bevorzugt?

"Best Effort"-Klausel auch bei Briten

In beiden ist dem Bericht vom Donnerstag zufolge eine "Best-Effort"-Klausel enthalten, also die Verpflichtung, sich im besten Sinne um die Einhaltung der vereinbarten Liefermengen zu bemühen. Und doch gab es - anders als in der EU - in Großbritannien bisher keine Lieferengpässe diesen Impfstoff betreffend.

Zuvor war spekuliert worden, dass die Klausel für die Kürzungen der Lieferungen von Astra Zeneca an die EU-Länder verantwortlich sein könnte. Nun aber ist an der CNN-Recherche auch die Information brisant, dass eine in Teilen geschwärzte Version des britischen Vertrags bereits seit Ende November online verfügbar sein soll - allerdings unter einem schwer auffindbaren Link.

Und: Der Vertrag zwischen Astra Zeneca und der Regierung des Vereinigten Königreichs wurde am 28. August 2020 unterzeichnet. Jener mit der EU bereits am 27. August, berichtet diepresse.com.

Die britische Regierung hatte dem Sender diesen Link als Antwort auf eine Informationsfreiheitsanfrage zugeschickt, nachdem sie zuvor die Veröffentlichung des Vertrags wiederholt abgelehnt und sogar als nationales Sicherheitsrisiko bezeichnet hatte. Wie und weshalb die bearbeitete Version des Vertrags trotzdem über Monate unbemerkt im Internet stehen konnte, blieb zunächst offen.