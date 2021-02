Vorsichtiges Aufatmen in Großbritannien

Zwei Studien der Gesundheitsbehörde Public Health England dazu dürften erst im März fertig werden. Aber noch nicht veröffentlichte Zahlen, die einem Begutachtungsverfahren unterzogen werden müssen, seien "sehr ermutigend", sagte Zahawi. Auch das Imperial College London hofft hier auf mehr Einblick in den kommenden Wochen.

Fahrplan zur Öffnung

Professor Paul Elliott freute sich am Donnerstag über einen Abfall von zwei Drittel bei Corona-Infektionen in England in dem seit Jahresanfang laufenden Lockdown, sagte aber, sein Team habe noch nicht feststellen können, wie stark hier die positive Auswirkung von Impfungen sei, da Zahlen in allen Altersgruppen sinken.

Laut Medienberichten erwarten Johnson und seine Regierung bis Ende der Woche weitere Daten zum Effekt der Impf-Offensive auf Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, bevor er am Montag einen Fahrplan zur schrittweisen Öffnung des Landes nach dem Lockdown vorlegt. Er verspricht "vorsichtige, aber unumkehrbare" Lockerungen.