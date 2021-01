"Gehe durch die Hölle": Lilly Becker klagt über Corona-Lockdown in England

Gefragt, was sie am meisten vermisse, sagte Becker: "Essen mit meinen guten Freunden. Ich würde gerne in einem Raum mit anderen Menschen sein, quatschen und lachen und vielleicht tanzen."

Silvester hatte Lilly Becker jedenfalls alleine gefeiert. Ganz so entmutigt hatte sie da aber noch nicht geklungen, als sie einen Schnappschuss aus der Badewanne postete und dazuschrieb: "Wir gehen langsam ins neue Jahr, ohne hohe Erwartungen und sind offen für Liebe und Träume. Endlich lebe ich mein bestes Leben."