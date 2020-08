Wütendes Interview: Lilly Becker schimpft weiter über Boris Beckers Neue

"Geh, und schmiere Boris ein!", sagte sie an Lilian gerichtet. "Ich habe sie gebeten, meinen Sohn nicht zu bemuttern. Also ja, ich bin sauer."

Es sei nicht normal, dass Lilian ihren Sohn mit Sonnenmilch eincremt. "Das ist ein Job für die Eltern", stellte Lilly Becker trocken fest. Dann richtete sie sich noch einmal direkt an die neue Frau an Boris Beckers Seite: "Fahr ruhig mit Boris in den Urlaub. Aber begreife, dass du nur das nächste Mädchen bist. Bitte mich nicht, das alles zu akzeptieren, denn ich weiß nicht, wo du hingehörst. Ich weiß nicht, wie lange du noch da sein wirst. Ich weiß gar nichts über dich."

Boris Becker hat sich zu den Vorwürfen seiner Ex-Frau bisher noch nicht geäußert.