Großbritannien hängt EU beim Impfen ab: Ende Mai fast alle geimpft

Fast 500.000 Menschen werden derzeit täglich in Großbritannien geimpft. Das Land, das zu den am schlimmsten betroffenen der Covid-Pandemie weltweit zählt, kann dieser Tage eindrucksvolle Erfolgsmeldungen für sich verbuchen. Dank frühzeitiger Zulassungen von Impfstoffen – also Wochen vor der EU – und großer Produktionsanlagen der wichtigsten Impfstoffe im eigenen Land kann Großbritannien bei seiner Impfkampagne Tempo machen. Bis Ende dieser Woche sind bereits 11 Millionen Briten geimpft. Das sind fast 17 Prozent der Bevölkerung.