Trotz Mutationen: "Impfung absolut nicht sinnlos"

Fast zeitgleich mit dem Impfstart in Österreich vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die britische Virusmutante auch hierzuland dabei ist, sich zu verbreiten. Und auch eine südafrikanische Mutante wurde nachgewiesen.

Kein gutes Timing, dennoch sei die Impfung "absolut nicht sinnlos", erklärte Virologe Florian Krammer in der ZIB2 am Mittwochabend. "Vielleicht wirken die Impfstoffe nicht so gut gegen die neuen Varianten, aber sie wirken". Er sehe kein Problem mit den bisher zugelassenen Impfstoffen.