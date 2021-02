Britischer Minister: Corona-Impfung künftig einmal pro Jahr

Je mehr man impfe, so der Minister weiter, "umso mehr versucht das Virus zu überleben und mutiert weiter." Umso mehr müsse auch Forschung und Politik dahinter sein, weiter entwickelte Impfstoffe anzubieten.Weil der Astra-Zeneca-Impfoff gegenüber Mutationen bisher schwächere Wirkung zeigte, hat die Regierung in London in der Vorwoche einen Vertrag mit der deutschen Pharmafirma CureVac abgeschlossen. Deren - noch nicht zugelassener - Impfstoff zeige aber in Studien hohe Wirksamkeit gegen die bisher aufgetauchten Virus-Varianten.