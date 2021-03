SPÖ, FPÖ und Neos kritisieren unisono 200 Millionen-Euro-"Impfdeckel"

Sieben Millionen Dosen stünden Österreich zur Verfügung, hätte es den Deckel von 200 Millionen Euro im Vorjahr nicht gegeben, so die Oppositionsvertreter.

Das Gesundheitsministerium sehen die Parteienvertreter auf Nachfrage weniger in der Verantwortung als das Finanzministerium. Das, was das Gesundheitsministerium als "Unterkante" bei der Impfstoff-Bestellung angegeben hat, habe das Finanzministerium als "Oberkante beim Budget" angenommen, so Gerald Loacker.