Hohes Fieber wegen Corona: Nun auch Doris Bures im Spital

Die mit dem Coronavirus infizierte Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat sich am Donnerstag auf Anraten ihres Arztes in stationäre Spitalsobhut begeben. Sie werde dort die nächsten Tage verbringen, um das aufgetretene Fieber unter Kontrolle zu bringen, teilte die Parlamentskorrespondenz am Donnerstag am späten Nachmittag mit.

Bures ist das zweite Mitglied der Parlamentsspitze, das positiv auf das Virus getestet wurde. Vergangenen Herbst war der Dritte Präsident und FPÖ-Obmann Norbert Hofer erkrankt und einige Zeit ausgefallen.

Sie ist die zweite Politikerin, die zur Zeit wegen einer Corona-Infektion in Spitalsbeghandlung ist. Der oberösterreichische Vize-Landeshauptmann Manfred Haimbuchner (FPÖ) ist seit Tagen auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden.