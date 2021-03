Haimbuchner ist "kein Risikopatient" und weiter auf Intensivstation

Relevant ist die Vertretung Haimbuchners politisch auch insofern, als dass in Oberösterreich am 26. September 2021 ein neuer Landtag gewählt wird. Manfred Haimbuchner hat in der von der ÖVP geführten Proporz-Regierung unter Landeshauptmann Thomas Stelzer eine LH-Stellvertreter-Position inne. 2015 erreichte die FPÖ 30,4 Prozent. Ende Februar hat die FPÖ erste Wahlplakate präsentiert, die Haimbuchners Gesicht zur Hälfte zeigen.