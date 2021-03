Haimbuchner schwer krank: Ändert die FPÖ jetzt ihren Corona-Kurs?

Haimbuchner will im Herbst die einzig noch verbliebene Regierungsbeteiligung der FPÖ retten und wieder mit der ÖVP koalieren. Entsprechend gemäßigt verhielt er sich bisher in der Corona-Politik. Auf Landesebene war er stets auf einer Linie mit ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch die Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung fiel vergleichsweise sachlich aus: Da ließ er etwa ausrichten, er vermisse die rechtliche Grundlage für die Covid-Maßnahmen oder Demo-Verbote.

Aber Blau bleibt dennoch Blau. Seine Teilnahme an der illegalen Babyparty rechtfertigte Haimbuchner gegenüber der Krone so: „Ich freue mich über Zuwachs in meiner Heimatgemeinde halt mehr als über Zuzug aus Afghanistan. Daher habe ich gerne persönlich gratuliert.“

Auch der FPÖ-Kurs wird sich trotz Haimbuchners Erkrankung nicht ändern, meint der Ex-FPÖ-Sprecher Heimo Lepuschitz: „Die schwere Covid-Erkrankung von Manfred Haimbuchner ändert insofern nichts am Kurs der FPÖ, als die Partei Covid nie verharmlost hat. Die FPÖ hat die Maßnahmen der Regierung infrage gestellt und sollte das auch weiterhin tun. Es braucht eine Kombination aus Vernunft, Vorsicht und Verhältnismäßigkeit.“