NÖ: Bezirk wehrt sich gegen Sperrzone

Mit aller Kraft stemmen sich Gemeinden im Ötscherlandbezirk Scheibbs dagegen, zur Sperrzone zu werden. Am Dienstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz erstmals über die Grenze von 400 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner geraten, rutschte der Bezirk am Mittwoch wieder darunter. Ein Hauch von Entspannung war im Bezirk zu spüren, als das Dashboard der AGES statt 408,1 Fälle am Dienstag am Mittwoch 386,3 auswies. Im Bezirk gibt es rund 225 infizierte Bürger.