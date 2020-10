„Manche geraten regelrecht in Panik“

„Die Arbeit hat sich gelohnt. Es schaut wieder besser aus.“ Das Lob, das Bezirkshauptmann Johann Seper verteilt, gilt Leuten wie Thomas Stockner. Er und seine Kollegenschaft im Contact Tracer-Team und im Bezirksstab der BH Scheibbs (NÖ) haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Zahl der Corona-Infizierten im Bezirk seit der Vorwoche wieder mehr als halbiert hat.

Wahre Marathon-Tage „mit bis zu 18 Stunden“ stünden da auf der Tagesordnung, „wenn der Hut brennt“, erzählt der 55-jährige Stockner. Wie schon im Frühjahr sei es in der Vorwoche wieder zu so einer Situation gekommen. Bezirksweit 45 Corona-Infizierte an nur einem Tag bescherten dem Ötscherlandbezirk mit der relativ geringen Einwohnerzahl von 43.000 Bürgern die Alarmstufe Orange auf der Ampel.

Aufgeteilt auf zwei hermetisch getrennte Stabstellen hätten die Contact Tracer und alle Beteiligten der Behörde die Telefondrähte glühen lassen. Wie viele Telefonate er da während eines Tages führe, weiß Stockner nicht. „Das geht in die Hunderte“, meint er. Fest stehe nur: „Die Kontaktlisten von Erkrankten müssen binnen 24 Stunden abgearbeitet werden“. Die individuelle Arbeit, die jeder Infizierte den Contact Tracern im Bezirksstab beschert, sei völlig unterschiedlich. „Das geht von zehn Kontakten bis zu 70, 80 Leuten, die man erst erreichen und dann einstufen muss, ob sie Hoch- oder Niedrigrisikopersonen sind“, so Stockner.