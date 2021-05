Coronavirus: Ein Impfstoff für die ganze Welt?

Und wie funktioniert diese Technologie?

Als Grundlage verwenden wir das New Castle Disease Virus, das in Geflügel vorkommt und für den Menschen ungefährlich ist. Das haben wir genetisch so verändert, dass es die Hüllenproteine des Coronavirus trägt. Hergestellt wird der Impfstoff in befruchteten Hühnereiern, da wird eine kleine Menge von dem Virus injiziert, das sich dann im Ei vermehrt. Anschließend reinigt man die Viruspartikel heraus. Und Länder, die Influenza-Impfstoffe herstellen können, können auch diesen Corona-Impfstoff herstellen.

Die Länder selbst sind also die Hersteller?

Genau, das ist auch ein Vorteil. Das Ganze läuft nicht wie bei anderen Impfstoffen so, dass ihn eine Firma herstellt und dann an den verkauft, der es sich leisten kann. Die Länder können quasi auf unser „Rezept“ zugreifen, wir unterstützen auch bei der Planung zur Umsetzung und dann stellen sie ihn selbst her und haben wirklich ihren eigenen Impfstoff. Das sorgt auch für eine ganz andere Vertrauensbasis unter den Leuten im Land. Und so haben die Länder selbst die Kontrolle und sind nicht auf Lieferungen angewiesen.

Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?

Die Studien zum Impfstoff sind momentan in Phase 1. In Thailand und Vietnam wurden schon die ersten Leute geimpft. Und den Impfstoff dazu stellen die Länder auch jetzt schon selbst her. In Mexiko und Brasilien startet die Phase 1 demnächst. Thailand, Vietnam und Brasilien können über eine sogenannte humanitäre Lizenz auf unsere Formel zurückgreifen – während der Pandemie kostet sie das nichts und danach nur sehr wenig. Daran verdienen wir nicht wirklich etwas. Und die Herstellung selbst ist wie gesagt sehr billig.