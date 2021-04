Neue Empfehlung: Schwangere sollen bevorzugt RNA-Impfstoffe bekommen

Können sich Schwangere impfen lassen?

Ja, denn schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für schwerere Verläufe, wenn sie an Corona erkranken. Laut der Priorisierung des Nationalen Impfgremiums gilt für diese Gruppe eine "erhöhte Priorität" beim Impfen, wie etwa für 70- bis 74-Jährige.

Aber dabei es handelt sich um einen sogenannten Off-Label-Use. Denn eine offizielle Zulassung für Schwangere hat noch keiner der Corona-Impfstoffe, "weil es bisher noch keine Studie gibt, die dezidiert die Impfung von Schwangeren untersucht hat", erklärt Barbara Maier, Vorständin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Klinik Ottakring. "Durch die große Impfbewegung in den USA hat man von dort schon Daten von 70.000 Schwangeren, bei denen keine negativen Auswirkungen durch die Impfung beobachtet wurden." So auch die Argumentation vom Nationalen Impfgremium.

Was genau bedeutet ein Off-Label-Use?

Entscheidend bei einem Off-Label-Use ist die individuelle Aufklärung der Schwangeren und ihre Einwilligung vor der Impfung. "Es wäre wohl am besten, wenn in der Impfstraße dann zum Beispiel ein Facharzt für Gynäkologe und Geburtshilfe vor Ort ist", sagt Maier.

Um definitiv ausschließen zu können, dass neben den bekannten Risiken nicht auch bislang unbekannte Risiken bei der Corona-Schutzimpfung von Schwangeren auftreten könnten, gebe es noch zu wenige Daten, schreibt die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und empfiehlt daher einen standardisierten Aufklärungsbogen zu verwenden, in dem etwa dokumentiert wird, welcher Impfstoff verwendet wird.