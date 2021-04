Schwangerschaft und Corona: Wie hoch das Risiko tatsächlich ist

Gleichzeitig sei es aber auch so, dass sich die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe aufgrund aller internationaler ExpertInnenkommissionen der Meinung angeschlossen hat, "dass die Impfung für Schwangere zugänglich sein sollte. Es ist ganz wichtig, eine individuelle Nutzen-Risiko-Aufklärung mit der Schwangeren zu führen und dass es sich bei Schwangeren um eine Verwendung außerhalb der Zulassung handelt".

Allerdings gebe es bereits erste Daten, dass "insbesondere mit den mRNA-Impfstoffen 30.000 Schwangere schon geimpft wurden und hier gab es bis dato keine besonderen Sicherheitsbedenken, die gemeldet wurden".

Auch in der Astra-Zeneca-Zulassungsstudie habe es ungeplante Schwangerschaften gegeben, wo bis dato keine negativen Auswirkungen aufgetreten sind.

Im Gegenteil: In einer kleinen Studie mit 83 Geimpften Schwangeren wurden nicht nur keine Sicherheitsbedenken festgestellt: "Die Frauen reagierten sehr gut, was die Bildung von Antikörper betrifft und gab auch Antikörper in der Nabelschnur und in der Muttermilch, es ist also vom Schutz des Kindes auszugehen."

Auch gebe es keinerlei Anhaltspunkte irgendeiner negativen Auswirkung auf das Ungeborene oder die Schwangere, wenn man nach einer Impfung schwanger wird.

Wichtig sei aber auch, "nicht zu vergessen, dass es auch andere Infektionskrankheiten gibt, die für eine Schwangerschaft bzw. für das Ungeborene ein besonderes Risiko darstellen und dahingehend auch diese anderen Impfungen wahrgenommen werden sollten."

Impfempfehlung vor Kinderwunsch

Frauen mit Kinderwunsch, die dazu die Möglichkeit haben, sollten sich impfen lassen, empfiehlt die Gynäkologin Miriam Mottl vom Kepler Universitätsklinikum Linz. "Empfohlen wird aus medizinischer Sicht, vier Wochen zu warten, bis es zur Empfängnis kommt. Allerdings muss man sich keine Sorgen machen, wenn es früher passiert. Studien haben bisher nichts Auffälliges bei den Kindern gezeigt."

Auf andere Impfungen und Vorsorge nicht vergessen

"Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen abseits von Corona stehen derzeit viel zu wenig im Fokus", betonte Juliane Bogner-Strauß, steirische Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege. Hier müsse entgegengewirkt werden. Unter anderem müsse mehr Augenmerk auf die FSME- und die HPV-Impfung gelegt werden. "Die HPV-Impfung wrd zu wenig angenommen in Österreich." Für Mädchen und Buben im Alter von 9 bis 12 Jahren ist sie kostenlos, gleichzeitig gibt es derzeit ein Nachziehprogramm bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. "Diese Impfung ist nicht nur für Mädchen, sondern auch für Buben wichtig." Auch das Früherkennungsprogram für Brustkrebs (Mammografie-Screening) könnte noch besser angenommen werden.

Einen speziellen Frauenimpfplan gibt es unter www.esidog.at