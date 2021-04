Aber Kinder erkranken doch in der Regel nicht schwer?

"Schwere Verläufe bei Kindern sind seltener, aber es gibt sie", sagt Kollaritsch. "Bei FSME (Frühsommermeningoenzephalitis, ausgelöst durch von Zecken übertragene Viren, Anm.) zum Beispiel ist das ähnlich. Wir wissen, dass die FSME bei Kindern im Regelfall milder verläuft als bei Erwachsenen, trotzdem zweifelt niemand die Sinnhaftigkeit der FSME-Impfung für Kinder und Jugendliche an, weil es gelegentlich sehr wohl zu einem schweren Verlauf durch eine Erkrankung, oder auch einen Todesfall, kommt. Das heißt: Der Umstand, dass es weniger schwere Fälle bei Kindern gibt, hilft dem einzelnen Kind, das dann schwer erkrankt, nichts. Ist also der Nutzen der Impfung größer als das Risiko - was bei einem von der Europäischen Arzneimittelagentur geprüften Impfstoff der Fall ist -, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Kinder zu impfen."

Sind Impfungen von Kindern und Jugendlichen notwendig, um die Pandemie zu stoppen?

„Man sieht bereits jetzt, wo vor allem Ältere durch Impfungen geschützt sind, dass das Alter bei Infizierten immer weiter sinkt. Der Mutationsdruck des Virus steigt und es kann sein, dass wir eine Variante bekommen, die auch bei Kindern sehr infektiös ist und ein höheres Risiko für schwere Verläufe hat“, betont Nicolodi. Wann eine ausreichende Herdenimmunität erreicht sein könnte, durch die auch ungeimpfte Kinder geschützt sind, sei schwer einzuschätzen.

"Ohne die Impfung von Kindern und Jugendlichen werden wir es nicht schaffen, die Pandemie unter Kontrolle zu kriegen, dann wird sie immer wieder da und dort aufflackern", sagt Kollaritsch. "Die ursprüngliche Annahme, eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent reicht aus, stimmt nicht mehr, das galt für die ursprüngliche Wuhan-Variante. Für die britische Variante benötigen wir eine Durchimpfungsrate von mindestens 78 Prozent, weil sie wesentlich infektiöser ist. Die britische Variante hat eine Basisreproduktionszahl von 4,5 (ein Infizierter steckt im Schnitt 4,5 weitere Personen an), die ursprüngliche Wuhan-Variante von 2,7."

"Bei der britischen Variante haben wir also ohne die Kinder und Jugendlichen keine Chance", betont Kollaritsch. "Ab dem 10., 12. Lebensjahr spielen sie auch eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Infektionsweitergabe." Man dürfe auch nicht vergessen, dass "immer ein gar nicht so kleiner Prozentsatz der Bevölkerung übrig bleiben wird, die z.B. wegen bestimmter Erkrankungen nicht geimpft werden kann oder auch keine Antikörper bilden kann und ungeschützt ist."

Welche Dosis werden Kinder erhalten?

Noch ist nicht bekannt, inwiefern sich die Dosen bei Kindern zu jener von Erwachsenen unterscheiden werden. Biontech testet verschiedene Varianten. „Noch ist nicht klar, womit sie in die Zulassung gehen. Der Einfachheit halber, verwendet man gerne halbe Dosen. Es kann auch sein, dass es verschiedene Dosisstufen nach Alter der Kinder geben wird. Ab zwölf Jahren verwendet man üblicherweise Erwachsenendosen“, sagt Nicolodi.

"Kinder und Jugendliche haben ein hoch reaktives Immunsystem", sagt Kollaritsch. "Hier muss man immer die Balance finden zwischen nicht zu kräftigen Impfreaktionen und ausreichender Wirksamkeit. Eine reduzierte Dosis für Jüngere ist aber nichts Ungewöhnliches, das gibt es bei vielen Impfstoffen."

"Ohne Impfung von Jugendlichen und Kindern haben wir also keine Chance, die Pandemie zu beenden", sagt Herwig Kollaritsch. "Immerhin sind das rund eineinhalb Millionen Menschen."

Dass die Impfung bei Kindern und Jugendlichen wirken wird, davon ist Kollaritsch überzeugt: "Jetzt müssen wir aber die Eltern überzeugen, dass eine Impfung ihrer Kinder wichtig ist."