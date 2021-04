Impfpass oder Impfkarte: Gibt es da Unterschiede?

Grundlage dafür wird aber nicht der Papier-Impfpass, sondern der elektronische Impfpass (e-Impfpass) sein, sagt Daniel Böhm vom Gesundheitsministerium. Von diesem e-Impfpass kann man sich auch nicht abmelden, betont Böhm: "Auch Geimpfte, die sich von der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA abgemeldet haben, haben ihre Covid-19-Schutzimpfung in ihrem elektronischen Impfpass eingetragen. Jede und jeder Geimpfte hat diesen Eintrag."

Aufgrund dieser Eintragung wird man dann seinen Grünen Pass bzw. seinen QR-Code erhalten: "Entweder wird man ihn sich direkt aus dem elektronischen Impfpass herunterladen können, bei verschiedenen Stellen ausstellen oder sich zuschicken lassen können." Die Details sind hier noch nicht geklärt.

Nur eine Erinnerungshilfe

Der Impfpass aus Papier sei letztlich nur eine Erinnerungshilfe: "Für den Grünen Pass selbst hat er keine Relevanz. Da spielt nur der elektronische Eintrag eine Rolle. Der gelbe Impfpass aus Papier ha dann, was die Covid-19-Schutzimpfung in der EU betrifft, nur eine Erinnerungsfunktion."

Der gelbe Impfpass – auch Impfausweis oder Impfbuch genannt - ist ein internationales Dokument, erstellt nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Aus diesem Grund gibt es alle Informationen außer in deutscher Sprache auch in Englisch und Französisch. So kann man auch bei Reisen ins Ausland leicht nachvollziehen, welche Impfungen jemand erhalten hat. Durch den Aufkleber mit den Daten der Impfstoffcharge kann genau nachvollzogen werden, um welche Produktionseinheit es sich handelt.

"Kein Mangel an Impfpässen"

Im Gesundheitsministerium betont man, dass es grundsätzlich keinen Mangel an gelben, gedruckten Impfpässen gebe, aber aufgrund der großen Nachfrage nicht immer bei allen Impfstellen ausreichend Impfpässe zur Verfügung stehen können. "Das ist aber kein Problem. Dann ist eben das Impfkärtchen der Impfnachweis und beim nächsten Arztbesuch kann man dann einen Impfpass bekommen und die Impfung nachträglich eintragen lassen", sagt Böhm.