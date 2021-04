Alkohol, Erkältung, Sport: Was Sie bei der Impfung beachten sollten

Ist Alkohol erlaubt?

Generell gibt es wenig Studien zum Einfluss von Alkohol auf Impfungen. Alkohol kann in größeren Mengen allerdings den Körper belasten. "Gegen ein Achterl am Abend oder ein Bier zum Essen spricht auch am Impftag nichts. Größere Mengen sollten aber vermieden werden, das gilt aber immer", meint Zwiauer.

Reaktionen: Wann sollte ich zum Arzt?

Häufige Impfreaktionen sind Schmerzen an der Impfstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Übelkeit. Symptome, die mehr als drei Tage nach erfolgter Impfung anhalten oder neu auftreten, sollten sicherheitshalber ärztlich abgeklärt werden, heißt es beim Gesundheitsministerium. Das gilt insbesondere für Schwindel, schwere und anhaltende Kopfschmerzen, Sehstörungen, akute Schmerzen in Brustkorb, Bauch oder Extremitäten, Beinschwellungen oder kleine Blutflecken unter der Haut.

Soll ich Schmerzmittel nehmen?

Die Einnahme von Paracetamol etwa sechs Stunden nach der Impfung und nach Bedarf alle sechs Stunden für 24 bis 48 Stunden schwächt Impfreaktionen nicht ab. "Das gilt insbesondere für AstraZeneca, denn Paracetamol wurde auch in den Zulassungsstudien des Impfstoffs verwendet und man weiß, dass es die Immunantwort nicht nachteilig beeinflusst", sagt Impfexperte Zwiauer. Gerinnungshemmende Medikamente sollten nur dann eingenommen werden, wenn sie Teil einer bestehenden Behandlung sind.

Was, wenn ich den zweiten Termin verschieben muss?

Werden die maximal empfohlenen Impfintervalle überschritten, sollte die fehlende Impfung möglichst bald nachgeholt werden. Einen Neu-Beginn der Impfserie braucht es nicht.

Soll ich später Antikörper bestimmen lassen?

"Grundsätzlich wird das nicht empfohlen", sagt Zwiauer. Anders ist dies bei Hochrisikopersonen, etwa jene unter Chemotherapie oder immunsuppressiver Therapie. Hier kann mit dem Arzt besprochen werden, Antikörper zu erheben, um Aussagen über die Immunantwort zu treffen.