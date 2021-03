Sollen sich Schwangere für einen Impftermin melden?

Keine Empfehlung für Impfung

Während von Lebendimpfstoffen wird in der Schwangerschaft abgeraten wird, enthalten die mRNA- keine eigentlichen Viruspartikel bzw. lebendes Virus, die zu Komplikationen führen könnten. Hauptproblem sind aber die fehlenden Daten. Auch die WHO will deshalb keine allgemeine Empfehlung abgeben. Im Jänner veröffentlichte sie zwar, dass die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna Schwangeren mit dem höchsten Risiko (z.B. schwere Atemwegserkrankungen) angeboten werden könnten – nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt –, betonte aber gleichzeitig, dass mehr Studien nötig seien. Die Verabreichung sollte in Betracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen alle Risiken für Mutter und Kind überwiegt.

Studie gibt Hoffnung

Erste Hinweise liefert eine neue israelische Studie, die zeigt, dass schwangere Frauen, die gegen COVID-19 geimpft wurden, den Impfschutz an ihr Baby weitergeben. Untersucht wurden 20 Frauen, die beide Dosen des Pfizer/Biontech-Impfstoffs während ihres dritten Schwangerschaftsdrittels erhalten haben. Die Zahl der untersuchten Frauen ist sehr klein und die Studie noch nicht wissenschaftlich begutachtet. Sie zeigt aber, dass die Impfung schwangerer Frauen einen Schutz für Mutter und Kind bieten kann.

Die Forscher des Hadassah-University Medical Center in Jerusalem konnten nach der Geburt bei den Babys Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachweisen. Der nächste Schritt sei, festzustellen, wie lange die Antikörper bei den Babys anhalten, heißt es in der Studie.