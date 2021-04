Bis 18. April: "Osterruhe" im Osten wird verlängert

Öffnungskommission

Mit dem geplanten Impffortschritt soll es dann Anfang Mai deutliche Öffnungsschritte geben, die bereits in Vorbereitung seien, so Kurz. Kultur, Sport, Tourismus und Gastronomie stellte Kurz Öffnungsschritte im Mai in Aussicht. Um diese vorzubereiten, soll eine Kommission etabliert werden. In dieser sollen die Sozialpartner ebenso vertreten sein wie Städte- und Gemeindebund, der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz und Vertreter der Branchen.

"Zu den Öffnungen: Ab Mai ist das realistisch", sagte Kogler. Ziel sei es, in 14 Tagen dazu "Näheres" bekannt zu geben. "Aber, die Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Lage stabilisieren muss. Besser noch, dass die Infektionszahlen leicht nach unten gehen."

Er meinte, man müsse dafür jedenfalls "bestimmte Maßnahmen" aufrechterhalten und verwies auf die "Strategie der Regionalisierung". Die Ausreisetests würden funktionieren, so Kogler: "Die Erfahrungen sind gut." Damit könne in einzelnen Gemeinden, ja, gar Bezirken, gezielt vorgegangen werden. Kogler schloss mit einem Appell, rief zum Testen und Impfen auf. "Immer noch gilt: Abstand halten, Maske tragen, bewirkt natürlich auch sehr, sehr viel."

"Infektionszahlen nachhaltig senken"

Die Verlängerung der Schutzmaßnahmen sei bis "mindestens 18. April" notwendig, betonte Michael Ludwig und bedankte sich bei Niederösterreich und dem Burgenland für das gemeinsame Vorgehen. Wichtig sei es, "die Infektionszahlen nachhaltig zu senken", nur dann könne man in der Ostregion überhaupt über Öffnungen nachdenken. Heißt auch: Sinken die Zahlen nicht, wird der regionale Lockdown voraussichtlich über den 18. April hinaus verlängert.

Der Argumentation - in Ansätzen auch vom Bundekanzler geäußert -, dass sich Bürger nicht mehr an Maßnahmen halten, widersprach Ludwig deutlich: "Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist sehr diszipliniert." Schützenhöfer sagte er sei "irritiert" gewesen über widersprüchliche Aussagen aus Ländern und Bund in den vergangenen Wochen. "Ich bin daher sehr froh, dass wir heute (...) ein sehr gutes, ein solides Gespräch geführt haben, wo auch der Zusammenhalt und die Verantwortung, die wir gemeinsam tragen, durchaus spürbar waren", so Schützenhöfer.

Sputnik: Vertragsverhandlungen "in den letzten Zügen"

Experte Wagner bestätigte die Statements von Kanzler und Vizekanzler: Die Regionalisierung sie bisher ein "Erfolgsmodell" gewesen. Nun müsse man daraufhin streben, den Reproduktionswert unter 1 zu senken. Ein "Recht auf Homeoffice" empfehlen die Experten "weiterhin", so Wagner. Die Verlängerung des Ost-Lockdowns begrüßte er. "Ein besonders wichtiger Punkt" sei es, das "Impfen zu beschleunigen". Die Reservierung auf den Impfstoff "Sputnik V" sei auch deshalb folgerichtig, weil sich dieser in Studien als wirksam erwiesen habe, sagte Wagner.

Ein Einsatz des russischen Impfstoffs in Österreich erscheint durchaus realistisch. Kurz meinte, dass die Vertragsverhandlungen "in den letzten Zügen" seien. Es gebe die Chance, dass Österreich prioritär behandelt werde.

Ob Österreich den Impfstoff früher als die EU zulassen könnte, ließ Kurz offen. Das hänge von der Dauer der entsprechenden Prüfung ab und von den Gründen dafür. Er habe das Gefühl, dass "von manchen geopolitisch agiert wird". Dies hält er in Gesundheitsfragen wie der aktuellen nicht für angebracht